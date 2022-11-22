Hazine, iki ihalede 27.4 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 10 milyar 6.6 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 17 milyar 375 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte satış tutarı 27 milyar 381.6 milyon TL'ye ulaştı.

5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 6 milyar 27.4 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 7 milyar 655 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 5 milyar 835 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 101.882 TL, ortalama fiyat 103.298 TL, ortalama basit faiz yüzde 9,87, ortalama bileşik faiz yüzde 10,11 oldu. Sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi öncesinde kamuya 1 milyar 500 milyon TL, piyasa yapıcılarına 13 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 20 milyar 657 milyon TL oldu.

TÜFE'ye endeksli 10 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 3 milyar 979.2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 4 milyar 871 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 3 milyar 979.2 milyon olarak gerçekleşti. İhalede basit reel faiz –yüzde 3,24, reel bileşik faiz –yüzde 3,21 oldu. TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi öncesinde kamuya 125 milyon TL, piyasa yapıcılarına 2 milyar 750 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 7 milyar 956 milyon TL oldu.