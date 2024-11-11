Hazine, iki ihaleyle 55,36 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 yıl (637 gün) vadeli sabit kuponlu ve 6 yıl (2.345 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 40 milyar 375,0 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 28 milyar 199,9 milyon TL, satışların nominal tutarı 26 milyar 952,0 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük %42,99, ortalama %43,21, en yüksek %43,36 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama %39,34 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 104.490 TL, ortalama 104.630 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 13 Kasım 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 12 Ağustos 2026.

Değişken Faizli

Değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 883,8 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3 milyar 340,0 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlemciler ihalede 6 milyar 875,0 milyon TL teklif sundu.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %23,03, ortalama %23,31 en yüksek %23,49 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 85.725 TL, ortalama fiyatı 86.342 TL olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 13 Kasım 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 16 Nisan 2031.