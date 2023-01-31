Hazine, şubat ayında 5 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıkladı. Hazine'nin 3 aylık programına göre, Mart ayında 7, Nisan ayında 7 ihale planlanıyor.

Hazine, 6 Şubat Pazartesi günü 2 yıl (665 gün) vadeli, 4 Aralık 2024 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Hazine 7 Şubat salı günü iki ihale düzenleyecek. 3 yıl (1.197 gün) vadeli, 20 Mayıs 2026 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvili yeniden ve 10 yıl (3.535 gün) vadeli, 13 Ekim 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden satışa sunacak.

20 Şubat'ta 5 yıl (1.820gün) vadeli, 16 Şubat 2028 itfalı, sabit kuponlu tahvili ilk kez ihraç edilecek. Aynı gün 7 yıl (2.415 gün) vadeli, 3 Ekim 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

İki gündeki 4 ihracın da valörü 22 Şubat 2023 olarak belirlendi.

21 Şubat Salı günü, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 16 Ocak 2028 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını ve 10 yıl (3.612 gün) vadeli, 12 Ocak 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemel TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Ocak ayında toplam 89 milyar 900 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin milyar milyon TL kısmını piyasaya, milyar milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.