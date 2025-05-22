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Hazine, tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlandı

Hazine, 7 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında 2 milyar dolar satış gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Hazine, tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlandı
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Hazine, 7 yıllık tahvil ihracında 2 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,250, getiri oranı yüzde 7,450 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı için 21 Mayıs 2025 tarihinde Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 29 Mayıs 2025 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

29 Mayıs 2032 vadeli tahvilin kupon oranı %7,250, getiri oranı %7,450 olarak gerçekleşmiştir.

İhraca 140’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %38’i Birleşik Krallık, %30’u ABD, %15’i Türkiye, %13’ü diğer Avrupa ülkeleri ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4,5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır."

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