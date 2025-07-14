Hazine, üç ihaleyle 90,3 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu, 4 yıl (1.428 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli ve 5 yıl (1.820 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri gerçekleştirdi.

2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 30 milyar 904,2 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 30 milyar 693 milyon TL oldu. İhaleye 44 milyar 409,2 milyon TL teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %40,09, ortalama %40,80, en yüksek %41,19 olurken, basit faiz ortalama %37,32 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 100.257 TL, ortalama 100.688 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir %18,92 kupon ödemeli kağıtlar 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 14 Temmuz 2027.

Tahvilin kupon tarihleri şu şekilde belirlendi:

1. Kupon 14.01.2026

2. Kupon 15.07.2026

3. Kupon 13.01.2027

4. Kupon 14.07.2027

TÜFE'ye Endeksli İhale

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 1,61 milyar TL teklif gelirken, net satış 433,9 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 450,0 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama %6,20 olurken, reel bileşik faiz en düşük %6,23, ortalama %6,29, en yüksek %6,34 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 96.280 TL, ortalama fiyat 96.420 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden piyasaya sunulan tahvilin valörü 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir %2,25 reel kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 13 Haziran 2029.

5 Yıl Vadeli Sabit Kuponlu İhale

5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 17 milyar 925,3 milyon TL, satışların nominal tutarı 17 milyar 622 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede işlemciler 29 milyar 339 milyon TL teklif sundu.

İhalede bileşik faiz en düşük %35,50, ortalama %36,15, en yüksek %36,60 olurken, basit faiz ortalama %33,37 seviyesinde oluştu.

İhalede minimum 100.822 TL, ortalama 101.721 TL fiyat belirlendi.

İhalede satılan 6 ayda bir %17,05 kupon ödemeli kağıtlar 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 10 Temmuz 2030.

Tahvilin kupon tarihleri şu şekilde belirlendi:

1. Kupon 14.01.2026

2. Kupon 15.07.2026

3. Kupon 13.01.2027

4. Kupon 14.07.2027

5. Kupon 12.01.2028

6. Kupon 12.07.2028

7. Kupon 10.01.2029

8. Kupon 11.07.2029

9. Kupon 09.01.2030

10. Kupon 10.07.2030