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Hazine yarın bir ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale düzenleyecek ve birer devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Haber Merkezi
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Hazine yarın bir ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ve 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası doğrudan satılacak.

Ayrıca Bakanlık tarafından 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

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