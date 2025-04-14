Hazine yarın bir ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale düzenleyecek ve birer devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ve 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası doğrudan satılacak.
Ayrıca Bakanlık tarafından 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
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