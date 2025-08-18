  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine, yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Ağustos Salı günkü ilk ihalede, 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

