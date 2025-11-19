Hazine yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası ve devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışları gerçekleştirilecek.