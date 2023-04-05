Hazine, yeşil tahvil ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine USD cinsinden 2030 vadeli bir yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere yetki verdi.

Açıklamada “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2030 vadeli bir yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, ING, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki vermiştir” denildi. İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 9,6 oldu.

Hazine ihraç öncesi uluslararası piyasada Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterlerinde borçlanma için Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı'nın tanıtımlarını da içeren yatırımcı toplantıları düzenlemeye başlamıştı.

20 Mart'ta Avrupa'da başlayan ilgili yatırımcı görüşmelerine Hazine'nin yanı sıra çevre ve enerji bakanlıklarından da üst düzey katılım oldu. ING ve Standard Chartered Bank yatırımcı toplantılarını organize ediyor. Hazine bu yıl 10 milyar dolar seviyesinde dış borçlanma planlıyor.



