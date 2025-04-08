Hazine'den 22,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 22,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 22 milyar 60 milyon 437 bin lira tutarında 9 Nisan 2025 valörlü, 7 Nisan 2027 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.