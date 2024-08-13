  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Hazine’den 3,5 milyarlık kira sertifikası ihracı
Takip Et

Hazine’den 3,5 milyarlık kira sertifikası ihracı

Hazine, 3,48 milyar TL'lik sukuk (kira sertifikası) ihracı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine’den 3,5 milyarlık kira sertifikası ihracı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3,48 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

İnternet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde oldu:

"Bakanlığımızca, 13 Ağustos 2024 tarihinde, 3.477.500.000,00 TL tutarında 14 Ağustos 2024 valörlü, 12 Ağustos 2026 itfa tarihli ve TRD120826T14 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 13 Ağustos 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek."

Mehmet Şimşek: Kalıcı refah için programımızı kararlılıkla sürdürüyoruzMehmet Şimşek: Kalıcı refah için programımızı kararlılıkla sürdürüyoruzEkonomi

 

Hazine, 2 ihalede 43,2 milyar lira borçlandıHazine, 2 ihalede 43,2 milyar lira borçlandıEkonomi

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
13 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...
Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başladı
Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başladı
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
12 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
11 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...