Hazine’den 3,5 milyarlık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3,48 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

İnternet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde oldu:

"Bakanlığımızca, 13 Ağustos 2024 tarihinde, 3.477.500.000,00 TL tutarında 14 Ağustos 2024 valörlü, 12 Ağustos 2026 itfa tarihli ve TRD120826T14 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 13 Ağustos 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek."