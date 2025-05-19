  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası satışı
Takip Et

Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası satışı

Hazine, yarın altın tahvili ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası satışı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. İhalede yıllık kupon oranı ise yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Aynı gün 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Kira sertifikasında da yıllık kira oranının yüzde 1,2 olduğu duyuruldu.

AB'den Türkiye raporu: Büyüme beklentisi düştüAB'den Türkiye raporu: Büyüme beklentisi düştüEkonomi
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda değişmediEuro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda değişmediKüresel Ekonomi
Çin'in ham çelik üretimi beklentileri karşılayamadıÇin'in ham çelik üretimi beklentileri karşılayamadıEmtia Haberleri
Goldman Sachs, ABD tahvili getiri beklentisini yükselttiGoldman Sachs, ABD tahvili getiri beklentisini yükselttiFinans
Finans
Goldman Sachs, ABD tahvili getiri beklentisini yükseltti
Goldman Sachs, ABD tahvili getiri beklentisini yükseltti
Asya borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları negatif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında sınırlı yükseliş
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)
18 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları