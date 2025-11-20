Hazine’den bugün yeni ihraç açıklaması

Hazine, bugün dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraç edecek.

Hazine’den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 21 Kasım 2025 valör tarihli ABD doları cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile ABD doları cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir. ABD doları cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçları bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin 20 Kasım 2025 saat 14.00’e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) İhS (TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu ihraçlarda, asgari talep tutarı nominal olarak 10.000 ABD doları olacak ve senetler 1.000 ABD doları ve katları şeklinde ihraç edilecektir.

İhraç edilecek senetlerin özellikleri aşağıda yer almaktadır: