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Hazine'den dolar borçlanma kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında Dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital’a yetki verdi.

Haber Merkezi
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Hazine'den dolar borçlanma kararı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2029 vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusuna göre; uluslararası sermaye piyasalarında Dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital’a yetki verildi. 

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