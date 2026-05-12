Hazine’den dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı
Hazine dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracına gelen toplam 990,24 milyon dolar teklifin tamamını karşıladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca 12 Mayıs 2026 tarihinde, 13 Mayıs 2026 valörlü, 10 Mayıs 2028 itfa tarihli TRT100528F15 ISIN kodlu ABD doları cinsi Devlet tahvili ile TRD100528F13 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına toplam 990.236.000,00 ABD doları tutarında teklif gelmiştir.
Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 613.920.000,00 ABD doları tutarında ABD doları cinsi Devlet tahvili ve 376.316.000,00 ABD doları tutarında ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç edilmiştir." denildi.