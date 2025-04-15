Hazine’den enflasyona endeksli tahvil borçlanması

Hazine'nin tahvil ihalesinde net 6 milyar 878,2 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 40 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 46 milyar 878,2 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, TL cinsinden 4 Yıl (1.456 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Tahvile 12 milyar 105,0 milyon TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 6 milyar 845,0 milyon TL oldu.

İhalede reel bileşik faiz en düşük yüzde 4,30, ortalama yüzde 4,92, en yüksek yüzde 5,81, olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 97.425 TL, ortalama fiyat 100.485 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilen ve 6 ayda bir yüzde 2,50 reel kupon ödemeli tahvilin valörü 16 Nisan 2025 olarak belirlendi. Tahvilin geri ödeme tarihi 11 Nisan 2029 oldu.

Tahvilin kupon ödeme tarihleri şu şekilde:

1. Kupon 15.10.2025

2. Kupon 15.04.2026

3. Kupon 14.10.2026

4. Kupon 14.04.2027

5. Kupon 13.10.2027

6. Kupon 12.04.2028

7. Kupon 11.10.2028

8. Kupon 11.04.2029