Hazine'nin 11 yıl vadeli tahvilinin nihai getirisi ne oldu?

Hazine'nin 2,25 milyar dolarlık 11 yıl vadeli sabit getirili tahvilinde nihai getiri belli oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2,25 milyar dolarlık 11 yıl vadeli (4 Kasım 2036) sabit getirili tahvilinde nihai getiri yüzde 6,8 oldu.

Tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7,15 olarak belirlenmişti.

Bakanlık, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden ihracı gerçekleştirmek üzere JPMorgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe Generale’e yetki vermişti.

