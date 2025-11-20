  1. Ekonomim
Hazine'nin dolar cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracı tamamlandı

Hazine dolar cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhraca, toplam 697 milyon 970 bin dolar tutarında teklif geldi.

Hazine'nin dolar cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracı tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 21 Kasım 2025 valörlü, 19 Kasım 2027 itfa tarihli dolar cinsinden devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 697 milyon 970 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 517 milyon 620 bin dolar cinsinden devlet tahvili ve 180 milyon 350 bin dolar tutarında dolar cinsi kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

