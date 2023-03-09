Hazinenin eurobond ihracına 3 katından fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2029 vadeli eurobond ihracını 2,25 milyar dolar borçlanma ile tamamladı.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ilk getiri beklentisi yüzde 9.75 civarı olarak açıklanan ihraçta nihai getiri yüzde 9.5 oldu.

Hazine dün, tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve JPMorgan'a yetki vermişti.

3 kat fazla talep geldi

Dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracına 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 35’i Birleşik Krallık, yüzde 21’i ABD, yüzde 19’u Türkiye, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlandı.