Hazine'nin sukuk ihracında tutar 2,5 milyar dolar

Hazine'nin 5 yıl vadeli sukuk ihracında tutar 2,5 milyar dolar oldu. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, kira sertifikasının kira oranı %6,750, getiri oranı ise %6,850 (UST + 299,6 baz puan) oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"24 Haziran 2025 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında sukuk (kira sertifikası) ihraç edilmiş olup, 5 yıl vadeli (1 Eylül 2030) ihracın tutarı 2,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Kira sertifikasının kira oranı %6,750, getiri oranı ise %6,850 (UST + 299,6 baz puan) olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 1 Temmuz 2025 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

İhraca 119 yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep göstermiştir. Kira sertifikasının %57’si Orta Doğu, %17’si Birleşik Krallık, %14’ü ABD, %7’si diğer Avrupa ülkeleri, %4’ü Türkiye ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."