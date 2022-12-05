Hazine'nin tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 11,09

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün valörü 7 Aralık 2022 ve itfa tarihi 4 Aralık 2024 olan 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 1 milyar 115.8 milyon TL satış yapıldı

İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 900 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı 2 milyar 105.8 milyon TL 'ye ulaştı.

İhalede; nominal teklif 1 milyar 726 milyon, nominal satış 1 milyar 146 milyon TL ortalama minimum fiyat 96.699 TL, ortalama fiyat 97.368 TL, ortalama basit faiz yüzde 10.8, ortalama bileşik faiz yüzde 11.09 oldu.