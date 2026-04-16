Hazine'nin tahvil ihracına, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı için 15 Nisan 2026 tarihinde Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank ve Morgan Stanley'e yetki vermişti. İhraç aynı gün tamamlandı ve miktar 2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. İhraç tutarının 22 Nisan 2026 tarihinde Hazine hesaplarına aktarılması bekleniyor.

Tahvilin kupon oranı yüzde 6,375, getiri oranı ise yüzde 6,400 olarak belirlendi. İhraca yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi.

Coğrafi dağılım açısından tahvillerin yüzde 44'ü Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 33'ü ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8'i Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu ihraçla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı yaklaşık 7 milyar 900 milyon ABD dolarına ulaştı.