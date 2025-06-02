Hedge fonlar 6 ayın en hızlı hisse senedi alımını yaptı

Goldman Sachs, hisse senedi piyasalarının son on yılların en olumlu Mayıs ayı performansıyla ayı tamamladığı sırada yayınladığı bir notta, hedge fonlarının geçen hafta Kasım 2024'ten bu yana en hızlı şekilde küresel hisse senedi satın aldığını söyledi.

S&P 500 Mayıs ayında %6'nın biraz üzerinde yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en büyük aylık artışını ve 1990'dan bu yana en iyi Mayıs ayı kazancını elde etti. Nasdaq yaklaşık %9,6'lık bir yükselişle Kasım 2023'ten bu yana en büyük aylık kazancını elde etti ve 1997'den bu yana en iyi Mayıs ayı performansını sergiledi.

Goldman Sachs raporuna göre, hedge fonlar haftayı Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere tüm küresel bölgelerde yükselişle kapattı.

Teknoloji şirketleri en yüksek ilgiyi gördü ve hedge fonları sektörde beş yıldan uzun bir süredir en yüksek haftalık net uzun pozisyon sayısını biriktirdi. Rapora göre alımlar, yarı iletken üreticileri, teknoloji donanım üreticileri ve elektrikli ekipman şirketleri de dahil olmak üzere yapay zeka endüstrisinin ayrılmaz parçası olan firmalara odaklandı.

Goldman Sachs, Kuzey Amerika teknoloji şirketlerinin hedge fon işlemleri tarafından tercih edildiğini ve Avrupalı meslektaşları tarafından takip edildiğini söyledi.

Pan Avrupa hisse senedi endeksi Mayıs ayında %5'in üzerinde getiri sağladı. Goldman'ın notuna göre hedge fonlar üst üste üçüncü hafta ve son üç ayın en yüksek hızında Avrupa hisse senedi satın aldı.

Goldman raporuna göre, İspanya, Fransa, Finlandiya, Almanya, İsveç ve Danimarka'daki şirketler bu hafta en çok net alım yapılan piyasalar olurken, İrlanda, Hollanda ve İsviçre en çok net satış yapılan piyasalar oldu.