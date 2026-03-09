Hedge fonlar ABD hisselerinde açığa satış artırdı

Goldman Sachs Group'un (GS) aracılık birimi verilerine göre hedge fonlar, 6 Mart'ta sona eren haftada hisse senedi borsa yatırım fonlarındaki (ETF) açık pozisyonlarını yüzde 8.3 artırdı. Bu düşüş yönlü bahislerin hızı, son beş yılda yalnızca bir kez aşıldı.

Orta Doğu'daki tırmanan savaş, artan petrol fiyatları ve enflasyon endişelerini körüklerken ABD hisselerine iştah azaldı. S&P 500 endeksi geçen hafta yüzde 2 geriledi; Cboe VIX endeksi ise Nisan'daki tarife dalgalanmasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Buna karşın hedge fonlar, bireysel hisse senetlerindeki alımlarını beş haftanın ardından ilk kez artırdı. Bu durum, yöneticilerin geniş piyasaya temkinli yaklaşırken tek tek hisselerde fırsat aradığına işaret etti.

GS Direktörü Lee Coppersmith, cumartesi günü müşterilerine gönderdiği notta yatırımcıların daha fazla riskten korunma yaptığını ancak anlamlı bir geri çekilme olmadığını vurguladı.

S&P 500 Cuma günü yüzde 1.3 düşerken 11 sektör grubunun dokuzu günü düşüşle kapattı. GS'nin ABD Vol Panik Endeksi 10 üzerinden 9.72'ye yükseldi.