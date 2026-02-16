Hedge fonlar Asya hisselerinde rekor alım yaptı

Reuters'in Goldman verilerine dayandırarak verdiği habere göre hedge fonlar,özellikle Asya'daki gelişmekte olan piyasalarda hisse senedi fiyatlarının yükseleceğine bahse girdi.

Hedge fonları yükseliş yönlü işlemleri Kore, Tayvan ve Çin'e odakladı, ancak Goldman Sachs bu tercih için herhangi bir açıklama sunmadı.

Banka, müşterilere dağıtılan notta Hindistan'da "mütevazı satış" olduğunu söyledi.

Hedge fonların Asya'da gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda gayrimenkul, teknoloji şirketleri, sanayi ve isteğe bağlı tüketim hisseleri dahil olmak üzere çoğu sektörde hisse senedi satın aldığını, ancak finansal sektörde satın almadığını belirtti.

Not, Asya hisselerine maruziyetin en az 2016'dan bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Pasifik'in karşısında, Goldman Sachs'ın ayrı bir notuna göre art arda dört hafta net satışın ardından hedge fonların ABD hisse senetlerinde satıcılardan biraz daha fazla alıcısı vardı.

Goldman, teknoloji hisseleri Aralık 2021'den bu yana en büyük net alımı kaydetti ancak hala alıcılardan daha fazla satıcıya sahip olduğunu söyledi.

ABD isteğe bağlı tüketim hisseleri, insanların isteyebileceği ancak mutlaka ihtiyaç duymadığı ürün ve hizmetler sunan şirketler, en fazla net satılan hisseler oldu. İkinci nota göre hedge fonları ayrıca beş yıldan fazla bir süredir sektörden en büyük çıkışlarını gerçekleştirdi.

Goldman Sachs, hedge fonların risk seviyesini gösteren brüt kaldıraç oranının geçen haftaki %301,2’den %307’ye yükselerek beş yılın zirvesine çıktığını bildirdi.