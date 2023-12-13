Hedge fonlar, Avrupa gaz fiyatlarında kısa pozisyona geçti

Spekülatörler geçen haftanın sonunda gösterge Hollanda gaz türevlerinde net kısa pozisyon tuttu. Bu hareket, Norveç'teki uzun süreli üretim kesintileri ve Orta Doğu'da tırmanan gerginlikler gibi faktörlerin neden olduğu aylarca süren dalgalanmanın ardından, vadeli işlemlerin Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye yaklaşmasıyla gerçekleşti.

Bu kış sezonunda arz kıtlık yaşanacağına dair korkular, durgun talep ve yüksek yakıt stokları nedeniyle neredeyse tamamen ortadan kalktı. Bu durum opsiyon piyasasına da yansıdı ve son haftalarda kış primlerinde düşüş görüldü.

Hollanda TTF'de ocak teslimi gaz fiyatı bugün yüzde 2,35 artışla 35,67 Euro seviyesinden işlem görüyor. Şubat teslimi gaz fiyatı da yüzde 2,83 artışla 35,35 Euro.