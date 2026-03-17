Hedge fonlar satışta: Hisselerden sert çıkış

Goldman Sachs’ın yatırımcılara gönderdiği notta, küresel hedge fonlarının 13 Mart’a kadar olan haftada banka, sigorta, fintek ve işlem şirketlerinin hisselerini yoğun şekilde sattığı belirtildi. Böylece finans sektörü, yılın en fazla satılan hisse grubu oldu.

Fonların küresel finans hisselerini “agresif şekilde shortladığı” ve sektörün uluslararası ölçekte net satıldığı ifade edildi. S&P finans endeksi yıl başından bu yana %11’den fazla, Avrupa bankaları endeksi ise yaklaşık %8 değer kaybetti.

Satış baskısının, Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomiye etkileri ve finans kuruluşları ile özel kredilendirme arasındaki bağların beklenenden daha güçlü olabileceği endişelerinden kaynaklandığı aktarıldı.

Goldman’ın raporuna göre, bölgesel bankalar hariç tüm alt sektörler yıl başından bu yana net satıldı. En fazla satış, sermaye piyasaları şirketleri, finansal hizmetler ve tüketici finansmanı alanında gerçekleşti.