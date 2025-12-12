Hisse ve altın fonlarına yoğun ilgi

Küresel hisse senedi fonları, 10 Aralık'a kadar sona eren haftada, teknoloji değerlemelerindeki gerilim ve yapay zekâ ilişkili harcamalara dair endişelere rağmen, Federal Rezerv'in olası bir faiz indirimine pozisyon alan yatırımcıların ilgisini çekti.

Yatırımcılar, net 12.9 milyar dolar değerinde küresel hisse fonu satın aldı. Bu rakam, 5 Kasım haftasında kaydedilen 22.72 milyar dolarlık net girişten bu yana bir haftalık en yüksek çekim oldu.

Avrupa’da giriş öncülük etti

Bölgesel hisse fonu girişlerine Avrupa fonları öncülük etti ve bu fonlar 6.4 milyar dolar çekerek bir önceki haftaki 6.47 milyar dolarlık net alımı geride bıraktı. ABD ve Asya fonları ise sırasıyla 3.3 milyar dolar ve 1.3 milyar dolar haftalık giriş gördü.

Sektörel fonlara net 2.13 milyar dolar ekleyen yatırımcılar, 12 Kasım'dan bu yana bir haftada en yüksek alımı gerçekleştirdi. Net bazda, metal ve madencilik fonlarına yaklaşık 889 milyon dolar, kamu hizmetleri fonlarına 824 milyon dolar ve endüstriyel sektör fonlarına 405 milyon dolar yatırım yaptılar.

Para piyasası fonlarından çıkış oldu

Paralel olarak, para piyasası fonları, bir önceki haftaki 110.4 milyar dolarlık net girişin ardından 12.99 milyar dolar değerinde çıkışla karşılaştı.

Küresel tahvil fonları, net 8.23 milyar dolar haftalık girişle 34. haftada da popülerliğini korudu. Kısa vadeli tahvil fonları, altıncı ardışık haftada net alım görerek yaklaşık 2 milyar dolar değerinde giriş kaydetti. Euro cinsinden tahvil fonları da önemli bir çekimle 1.9 milyar dolar topladı.

Altın fonlarına giriş 5 haftadır sürüyor

Altın ve değerli metaller emtia fonları, net 1.9 milyar dolar haftalık girişle beşinci ardışık haftada talep gördü.

28.720 fonu kapsayan gelişmekte olan piyasa verileri, yatırımcıların hisse fonlarına 2.78 milyar dolar pompalayarak alım serilerini yedinci haftaya taşıdığını gösterdi. Tahvil fonları ise ılımlı bir şekilde 68 milyon dolar haftalık net giriş gördü.