Hisselerde sert düşüş: Piyasa değerinden 1 trilyon dolar silindi

SpaceX hisseleri, cuma günü ABD piyasalarının açılmasının ardından yüzde 4,6'ya varan düşüşle 125 doların altına gerileyerek şirketi zirve piyasa değerinden 1 trilyon doların üzerinde değer kaybına taşıma yoluna girdi.

Bu düşüşle şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,65 trilyon dolara gerilerken, 16 Haziran'da işlem görmeye başlamasının üçüncü gününde ulaştığı 2,64 trilyon dolarlık seviyenin belirgin şekilde altına indi. Hisse fiyatı ayrıca 135 dolarlık halka arz fiyatının da altında işlem görüyor.

Düşüşte ne etkili oluyor?

Elon Musk'ın şirketi, tarihin en büyük halka arzının ardından güçlü bir yükseliş kaydetmişti. Ancak son düşüşte, Starship roketinin fırlatılışının motor kaynaklı bir sorun nedeniyle iptal edilmesi ve şirketin birkaç gün içinde yeniden deneme yapacağını açıklaması da etkili oldu.