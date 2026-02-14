Hollanda’da kripto, hisse gibi yatırımlarda kazanç “ihtimaline” vergi geliyor

Hollanda’da meclise sunulan teklife göre, banka tasarrufları, kripto varlıklar, çoğu hisse senedi ve faiz getirili enstrümanlardan elde edilen kazançlar yüzde 36 vergiye tabi olacak.

Teklif, resmi oylama sonuçlarına göre 75 oy barajının oldukça üzerinde, 93 oy alarak Meclis’ten geçti.

Dikkat çeken nokta ise, yatırımcıların varlıklarını satıp satmadığına bakılmaksızın verginin uygulanacak olması. Yani gerçekleşmemiş kazançlar da vergilendirilebilecek.

Senato onayı gerekiyor

Tasarının yasalaşması için Hollanda Senatosu’nun onayı gerekiyor. Uygulamanın 2028 vergi yılında başlaması hedefleniyor ancak yatırımcı şimdiden tepki veriyor.

Eleştirmenler, politikanın servetin ülke dışına çıkmasına yol açabileceğini savunuyor. Bazı yatırımcılar, özellikle Avrupa Birliği içinde sınır ötesi hareketliliğin kolay olması nedeniyle yüksek gelir grubundaki bireylerin daha düşük vergili ülkelere taşınabileceğini dile getiriyor.

Girişimci Denis Payre, Fransa’nın 1990’ların sonlarında benzer politikalar uyguladıktan sonra iş insanlarının ülkeden ayrıldığını hatırlattı.

Kripto analisti Michaël van de Poppe ise planı “derinden hatalı” olarak nitelendirerek yatırımcıların önemli ölçüde taşınacağını öngördü.

Yatırımcılar endişeli

Piyasa katılımcıları arasında dolaşan paylaşımlar da endişeyi ortaya koyuyor. Investing Visuals tarafından paylaşılan verilere göre, 10 bin Euro ile başlayıp 40 yıl boyunca aylık 1.000 Euro yatırım yapan bir yatırımcı, vergi olmadan yaklaşık 3,32 milyon Euro birikim sağlayabiliyor.

Önerilen yüzde 36’lık vergi altında ise nihai tutar yaklaşık 1,885 milyon Euro’ya düşüyor. Bu da yaklaşık 1,435 milyon Euro’luk bir azalma anlamına geliyor.

ABD’de gündeme gelmişti

Benzer tartışmalar başka ülkelerde de yaşanıyor. ABD’de teknoloji liderleri ve kripto sektörü temsilcileri, Kaliforniya’nın milyarderler için önerdiği servet vergisine güçlü şekilde karşı çıkmış, bazı girişimciler taşınmayı gündeme getirmişti.

Destekçiler planın finansal varlıklar genelinde vergilendirmeyi modernize ettiğini savunsa da muhalifler bunun uzun vadeli yatırımları caydırabileceğini ve ülkenin fintech ile dijital varlık şirketleri açısından cazibesini zayıflatabileceğini belirtiyor.

Senato’nun kararı, teklifin Avrupa’nın en katı kripto vergi rejimlerinden biri olup olmayacağını belirleyecek.

Kripto yatırımları 1,2 milyar Euro’ya ulaştı

Hollanda Merkez Bankası (DNB) verilerine göre, Hollanda’nın finansal menkul kıymetler aracılığıyla kripto paralara dolaylı maruziyeti son beş yılda hızla artarak Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 1,2 milyar Euroya ulaştı.

Artış büyük ölçüde yeni yatırımcı girişinden ziyade, büyük dijital varlıkların fiyat yükselişinden kaynaklandı.

2020 sonu itibarıyla bu tutar yaklaşık 81 milyon Euro seviyesindeydi. Değer artışları, hanehalkı, kurumlar ve şirketler genelinde kripto bağlantılı yatırımları büyüttü.

Buna rağmen kripto varlıkların doğrudan sahipliği birçok yatırımcı için hâlâ sınırlı düzeyde.

Geleneksel varlıkların portföylerde hâlâ baskın

Kripto, toplam yatırım piyasasının yalnızca yaklaşık yüzde 0,03’ünü oluşturuyor. Bu da geleneksel varlıkların portföylerde hâlâ baskın olduğunu gösteriyor.

Geçen yıl Hollandalı kripto şirketi Amdax, Amsterdam Bitcoin Treasury Strategy (AMBTS) adlı ve toplam Bitcoin arzının yüzde 1’ine (yaklaşık 210 bin BTC) kadar birikim yapmayı planlayan özel bir Bitcoin hazine şirketi kurmak için 30 milyon Euro (35 milyon dolar) topladı.