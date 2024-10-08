Hollandalı dev bankadan Euro tahmini

ING analisti Francesco Pesole, para piyasalarının ekim ayında faiz indirimine gidileceğini neredeyse tamamen fiyatlaması nedeniyle Euro'nun zayıflama riski taşıdığını, ancak kararın piyasaların öngördüğünden daha yakın bir karar olabileceğini söyledi.

Pesole, verilerin yapışkan hizmet enflasyonu göstermeye devam ettiğini ve yüksek petrol fiyatlarının ECB'nin enflasyon tahminlerini yükseltebileceği anlamına geldiğini vurguladı. Ancak, piyasaların ekim ayındaki kesinti bahislerinden kolayca vazgeçmesi pek olası değil ve geniş dolar-Euro kur farkı “Yakın vadede Euro/dolar üzerinde hala bir miktar baskıya işaret ediyor” dedi.