Hong Kong Borsası gerilerken Xiaomi’de Deutsche Bank rallisi yaşandı

Hong Kong Borsası'nda makroekonomik belirsizlikler ve zayıf küresel risk iştahı, teknoloji koridorunda yoğunlaşan bir kar satışını tetikledi. Bölgenin ana göstergesi Hang Seng Endeksi ve teknoloji endeksleri günü satıcılı bir seyirle ekside geçirirken, Xiaomi Group (1810) piyasa psikolojisini tersine çeviren bir performans sergiledi. Gün boyu endeks genelinden gelen satış baskısına direnç gösteren şirket hisseleri, agresif alımlarla %2,7 değer kazandı. Bu yukarı yönlü harekete son dönem ortalamalarının çok üzerinde gerçekleşen yüksek bir işlem hacminin eşlik etmesi, yükselişin arkasında kurumsal fonların güçlü pozisyonlanması olduğunu gösterdi.

Deutsche Bank verileri ralliyi tetikledi

Hissedeki hacimli yükselişi başlatan ana katalizör, küresel yatırım bankası Deutsche Bank tarafından piyasaya sunulan son araştırma notu oldu. Deutsche Bank, Xiaomi’nin otomotiv ekosistemindeki en stratejik hamlesi olarak kabul edilen 'SkyNomad' elektrikli araç modeline yönelik kapsamlı bir saha çalışması yayımladı. Doğrudan otomobil bayileri, yetkili satıcılar ve lojistik ağlarıyla yapılan mülakatlar, yeni modelin pazara çıkış öncesinde beklenenin üzerinde bir talep dalgası yarattığını somut verilerle ortaya koydu.

Tasarım ve fiyat dengesi siparişleri yukarı taşıyor

Deutsche Bank raporunda yer alan saha geri bildirimlerine göre, SkyNomad modelinin sadece aerodinamik tasarımıyla değil, kendi segmentindeki rakiplerine karşı sunduğu agresif fiyat-performans dengesiyle de pazardaki dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor. Sektör temsilcilerinin ön sipariş potansiyeline yönelik iyimser ve iddialı tahminleri, Xiaomi’nin akıllı telefon pazarındaki ekosistem gücünü otomotiv sektörüne de başarıyla transfer edeceğine dair kurumsal inancı pekiştiriyor.