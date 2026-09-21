Hong Kong Borsası'nda tek günde 1,8 milyar dolarlık halka arz

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Hong Kong Borsası'nda bu yıl yakalanan ivme hızlanarak sürüyor. Piyasa, 29 Eylül Pazartesi günü aynı anda dört farklı halka arza ev sahipliği yapacak.

Söz konusu 4 işlemin toplamı Hong Kong doları bazında 14,4 milyara kadar çıkıyor. Dolar karşılığı ise 1,8 milyar dolar seviyesinde.

660 milyon dolarla RoboTechnik lider

21 Eylül'de listelenecek şirketler arasında büyüklük olarak RoboTechnik Intelligent Technology öne çıkıyor. Şirketin Hong Kong ayağı için telaffuz edilen tutar 660 milyon dolara kadar.

İzahnamede yüzde 15'e kadar ek satış imkanı da bulunuyor. Öte yandan RoboTechnik'in Shenzhen'de işlem gören hisseleri yıl başından bu yana yüzde 168 prim yapmış durumda.

Yatırım ve halka arz dalgasında öne çıkan diğer şirketler

İkinci en büyük işlem baskılı devre kartı üreticisi Shenzhen Kinwong Electronic'den gelecek. Şirketin Hong Kong Borsası'nda hedeflediği fon 650 milyon dolar civarında. Kinwong küresel devre kartı pazarının yaklaşık %2,5'ini elinde tutuyor.

Bu iki büyük işlemin yanında daha küçük iki halka arz daha var. Kimya tarafında Red Avenue New Materials Group 382 milyon dolara kadar fon sağlamayı amaçlarken, teknoloji şirketi Direct Drive Tech 138 milyon dolarlık bir büyüklük planlıyor.

Rekor yılın arkasındaki rüzgar

Hong Kong Borsası'nda bu yılki tabloyu asıl taşıyan iki büyük işlem olmuştu. Alibaba geçen ay gerçekleştirdiği 10 milyar dolarlık satışla borsanın tarihindeki en büyük ikincil arzına imza atmıştı.

Eylül ortasında ise Z.AI, hisse ve dönüştürülebilir tahvil satışıyla 5 milyar dolar toplamıştı.

Yapay zeka odaklı yatırım iştahının da etkisiyle borsada yıl başından beri halka arzlarla sağlanan toplam fon 45 milyar doları aştı ve bu rakamla birlikte Hong Kong, yılın en güçlü halka arz pazarlarından biri haline geldi.