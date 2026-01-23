Hong Kong’da halka arz kuralları sıkılaşıyor

Çin’in menkul kıymetler düzenleyicisi, denizaşırı fonlama hacmindeki hızlı artışın ardından kalite endişelerinin güçlenmesi üzerine, ana kara şirketlerinin Hong Kong’da hisse satışı yapmasına yönelik kriterleri sıkılaştırmayı değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklara göre China Securities Regulatory Commission, H-hissesi veya ikili kotasyon yoluyla Hong Kong’da halka açılmak isteyen şirketler için uyum eşiklerini yükseltmeyi ve asgari piyasa değeri şartı getirmeyi gündemine aldı.

Değerlendirilen seçenekler arasında, başvuracak şirketler için yaklaşık 30 milyar yuan, yani 4,3 milyar dolar civarında bir piyasa değeri alt sınırı bulunuyor.