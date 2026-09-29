HSBC, 2027 vadeli iki borcunu erken ödeme kararı aldı

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HSBC, 2027 vadeli iki ayrı tahvil ihracı için erken itfa kararı aldı. Karar, 2,3 milyar dolar tutarındaki yüzde 5,887 sabit faizli öncelikli tahvil ile 700 milyon dolar tutarındaki değişken faizli öncelikli tahvili kapsıyor. Söz konusu tahvillerin vadesi 2027 yılında doluyordu.

Banka, her iki ihracı da vade tarihini beklemeden tamamen geri ödeyecek.

HSBC'nin erken itfa bildiriminin ardından ödeme sürecinin önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor. Tahvillerin kupon ödemeleri, itfa tarihine kadar işleyecek.

Gerekçe: Maliyet optimizasyonu

HSBC, mevcut borçlarını daha düşük maliyetli yeni ihraçlarla yenilemeyi planlıyor. %5,887 faizli tahvilin mevcut piyasa koşullarında yüksek maliyet oluşturması nedeniyle erken kapatma yoluna gidildi.

İşlemin ardından HSBC'nin bilançosunda borç yükünün azalması, faiz giderinin ise hafiflemesi öngörülüyor.