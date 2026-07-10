HSBC hisseleri New York Borsası’nda son bir yılın zirvesini gördü

Uluslararası finans piyasalarının en büyük oyuncularından biri olan kurum, hisse senedi performansında son bir yıldır sergilediği yukarı yönlü grafiği yeni bir tavan fiyatla taçlandırdı. Yıllık bazda %65,68 oranında toplam getiri sağlayan ve yılbaşından bu yana da yatırımcısına %25,9 oranında net kazanç sunan hisseler, mega sermayeli bankalar arasındaki güçlü konumunu pekiştirdi. Toplam piyasa değeri 342 milyar dolar sınırına dayanan bankanın bu borsa başarısı, küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin sürdüğü bir dönemde finans sektörüne yönelik algıyı da olumlu yönde etkiliyor. Hacimli alımların etkisiyle kaydedilen bu rekor fiyata rağmen, temel çarpanlar üzerinden yapılan finansal değerlendirmeler hissenin hala makul bir iskonto marjına sahip olduğunu gösteriyor.

Erken tahvil itfası ve hissedar geri ödemeleri fiyata ivme kattı

Banka hisselerini son bir yılın zirvesine taşıyan gelişmelerin arkasında, yönetimin bilanço yapısını güçlendirmeye yönelik kararları yer alıyor. Kurum, fonlama maliyetlerini düşürmek amacıyla Ağustos 2026 vadeli 3 milyar dolarlık kıdemli teminatsız tahvillerini vadesinden önce itfa edeceğini duyurdu. Bununla birlikte, 9,5 milyar dolarlık hissedar geri ödemesi ve 3 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programını kapsayan sermaye dağıtım stratejisi, borsa performansına doğrudan katkı sağladı. Bankanın dört yıl üst üste temettü ödemelerini artırarak %3,79 seviyesinde bir verimlilik oranına ulaşması da uzun vadeli fonların hisseye olan talebini canlı tutuyor.

Çeyreklik kazanç raporlarındaki sapma yükseliş trendini sınırlayabilir

Hisse fiyatındaki güçlü momentum piyasa genelinde olumlu karşılansa da, açıklanan son çeyreklik mali tablolar operasyonel riskleri de barındırıyor. Bankanın birinci çeyrek bilançosunda hisse başına kazancını 0,44 dolar olarak bildirmesi, piyasadaki 2,14 dolarlık konsensüs beklentinin %79,44 oranında altında kalarak kârlılıkta ciddi bir gerilemeye işaret etti. Toplam çeyreklik gelirler 18,62 milyar dolar ile tahminleri hafifçe aşmış olsa da, faiz dışı giderlerdeki artış ve küresel portföy yeniden yapılandırma maliyetleri çekirdek kârlılığı baskılamaya devam ediyor. Kurumsal yönetimin, Suudi Arabistan gibi yüksek büyüme potansiyeli sunan gelişmekte olan pazarlardaki danışmanlık ve üst düzey transfer hamleleriyle bu kârlılık açığını kapatmayı hedeflediği belirtiliyor.