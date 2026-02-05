  1. Ekonomim
HSBC, finansal tablolarını açıklayan bazı küresel teknoloji şirketleri için hedef fiyatlarını güncelledi.

HSBC, küresel teknoloji hisselerinde hedef fiyatlarını revize etti
HSBC, yayımladığı son değerlendirmede son dönemde finansal tablolarını açıklayan bazı küresel teknoloji şirketleri için hedef fiyatlarını güncelledi.

Banka, ARM Holdings için hedef fiyatını 105 dolardan 90 dolara düşürdü.

Alphabet için hedef fiyat 370 dolardan 385 dolara yükselten HSBC, Infineon Technologies için hedef fiyat 50 eurodan 55 euroya çıkardı.

