HSBC, seçim sonrası için 5 hisseye işaret etti

Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede hizmet veren HSBC, karlılık ve yabancı sahipliği/piyasa değer değişimleri üzerinden yaptığı analizler ile 14 Mayıs seçimleri sonrasında piyasanın kazananları olmasını beklediği hisseleri belirledi.

BİM, Şok ve Anadolu Efes'i tercih ettiklerini belirten HSBC, bunların yanı sıra holdingler arasında Koç Holding'i ve bankalar arasında Yapı Kredi'yi beğendiklerini vurguladı.