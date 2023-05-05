HSBC, seçim sonrası için 5 hisseye işaret etti
HSBC, 14 Mayıs seçimleri sonrası için tercih ettiği hisseleri belirledi. Banka, 5 şirketi öne çıkarırken, bunları BİM, Şok, Anadolu Efes, Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası olarak sıraladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede hizmet veren HSBC, karlılık ve yabancı sahipliği/piyasa değer değişimleri üzerinden yaptığı analizler ile 14 Mayıs seçimleri sonrasında piyasanın kazananları olmasını beklediği hisseleri belirledi.
BİM, Şok ve Anadolu Efes'i tercih ettiklerini belirten HSBC, bunların yanı sıra holdingler arasında Koç Holding'i ve bankalar arasında Yapı Kredi'yi beğendiklerini vurguladı.