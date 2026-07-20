HSBC'den bilanço sezonu tahmini: Hangi hisseler öne çıkacak?

HSBC Yatırım, bilanço sezonu öncesinde Türk hisseleriyle ilgili beklentilerini açıkladı. Bilanço sezonu takviminde bankalar ve solo bazda sonuç açıklayan şirketler için son tarih 10 Ağustos olarak belirlenirken, konsolide sonuçlar için son tarihin 19 Ağustos olduğu bildirildi.

HSBC'nin değerlendirmesine göre, banka dışı şirketler arasında yıllık bazda güçlü reel kâr büyümesiyle öne çıkması beklenen isimler Aselsan, Astor Enerji, BIM, Enerjisa, Erdemir ve Tofaş oldu.

Tüketici segmentinde ise özellikle Coca Cola İçecek, TAB Gıda, BİM ve Şok’un büyüme performansıyla dikkat çekmesi öngörülüyor.

Gıda perakendecilerinde ciro büyümesinin gıda enflasyonuyla desteklendiği, ancak marjların promosyon yoğunluğu ve baz etkilerine göre değişkenlik gösterebileceği belirtiliyor.

Diğer yandan, havacılık sektörü, telekomünikasyon ve gayrimenkul sektörlerinde ise daha zayıf bir performans beklentisi hakim.

Kâr artsa da görünüm zorlu

Bankacılık sektöründe toplam net kârın yıllık bazda yüzde 7 artması beklense de, sektörün bir önceki çeyreğe göre daha zorlu bir tabloyla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

Artan fonlama maliyetleri ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle net faiz gelirlerindeki büyümenin yavaşlaması, bankaların ticari kârlarının (trading income) ise önemli ölçüde gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca, varlık kalitesindeki bozulma ve model düzenlemeleri nedeniyle karşılık giderlerinin (provisions) artacağı, bunun da tüm bankalar için özsermaye kârlılığında (RoE) düşüşe yol açacağı tahmin ediliyor.

Bankalar bazında yapılan incelemede; Garanti Bankası’nın düşük gider artışı ve güçlü komisyon gelirleriyle çeyreklik bazda en dirençli performansı sergilemesi beklenirken, Yapı Kredi’nin yüksek karşılıklar ve mevsimsel gider artışları nedeniyle en keskin kâr düşüşünü kaydedebileceği öngörülüyor.

HSBC analistleri, 2025 ikinci çeyreği ile 2026 ikinci çeyreği arasındaki yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 32, çeyreklik enflasyonun ise yaklaşık yüzde 7 seviyesinde gerçekleştiğine işaret etti. Hem yıllık hem de çeyreklik bazdaki enflasyon rakamlarının, Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybının üzerinde kalması, enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerin finansallarındaki reel değişimler üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.