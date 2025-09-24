HSBC'den Hindistan hisselerine 'ağırlığını artır' tavsiyesi

HSBC, Sensex için 2026 sonuna kadar 94.000 puan hedefi belirleyerek mevcut seviyelerden %13'ün üzerinde bir potansiyel artış öngördü.

Bu yükseltme, HSBC'nin bölgesel hisse senedi stratejisinde önemli bir kaymaya işaret ederken, Hindistan'ı Asya'daki genel dalgalanmalara karşı nispeten cazip bir pazar olarak konumlandırıyor. HSBC'nin son "Asya Hisse Senedi Analizleri Üç Aylık Raporu"nda belirtildiğine göre, yabancı yatırımcılar geçtiğimiz yıl Hindistan piyasasından çekilirken, yerel yatırımcıların piyasaya sağladığı destek dirençli kalmayı sürdürerek bir yastık görevi gördü.