HSBC'den Türk hisse senetleri için tavsiye

HSBC'nin konu ile ilgili raporuna göre, daha önce "nötr" seviyesinde olan tavsiye "endeks üstü getiri"ye yükseltildi.

Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek'i, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Hafize Gaye Erkan'ı atadığı hatırlatılarak, "O zamandan beri, son politika hamleleri yatırımcıları oldukça şaşırttı, yine de piyasa dostu bir yönde ilerlediler" denildi.

Bazı açılardan politika değişikliklerinin Arjantin'i anımsattığı belirtilen raporda, Mauricio Macri'nin 2015 seçimlerini kasanmasının ardından hisse senedi piyasasının güçlü kazanımlar elde ettiği, Türk hisse senetlerinin de benzer şekilde davranmasının beklendiği kaydedildi.

Türk hisse senetleri ile ilgili en iyi fikirleri özetleyen HSBC, THY, Pegasus, TOFAŞ, BİM, Migros ve Mavi'yi ön plana çıkardı.

HSBC, bankaların da iyi bir performans göstermesi gerektiğini belirtti.