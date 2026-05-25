Huawei'nin yeni çip mimarisi yarı iletken pazarını hareketlendirdi

Küresel pazarda yerli üretime odaklanan teknolojik adımlar, finansal piyasalarda doğrudan karşılık buldu. Sektörel sempozyumda tanıtılan yeni performans artırıcı çip mimarisi, yarı iletken tedarik zincirinde faaliyet gösteren halka açık şirketlerin piyasa değerini hızla yukarı taşıdı. Transistör küçültme sınırlarını sistem verimliliğiyle aşmayı hedefleyen bu hamle, piyasada alım iştahını tetikledi.

Yarı iletken sektöründe hisse bazlı ralli

Yeni yerli işlemci teknolojilerinin yılın son çeyreğinde ticari ürünlerde kullanılacak olması, ilgili şirketlerin pay senetlerinde sert bir yükseliş yarattı. Sektörün en büyük çip üreticisi konumundaki SMIC hisseleri, Şanghay piyasasında %17’nin üzerinde değer kazanarak haftanın en çok yükselen varlıklarından biri oldu. Tedarik zincirinde yer alan diğer üreticilerden Piotech %18, Cambricon %10, Qingdao Yunlu %9 ve Hwatsing Technology %8 civarında prim yaptı.

Yapay zeka yatırımlarının finansal etkisi

Küresel tedarik zincirindeki kısıtlamalar, kurumsal alıcıların yerel alternatiflere yönelmesini zaten zorunlu kılıyordu. Özellikle DeepSeek gibi yüksek veri işleme kapasitesine ihtiyaç duyan yeni nesil yapay zeka girişimlerinin altyapı çalışmalarında tamamen yerli işlemcilere geçişi hızlandırması, bu süreci pekiştirdi. Küresel rakiplerin pazar payının yerli oyunculara kayması, teknoloji şirketlerinin ciro ve gelir büyüme beklentilerini doğrudan yükseltiyor. Bu durum, yerli üretim stratejilerinin orta vadede teknoloji hisselerine yönelik sermaye girişlerini desteklemeye devam edeceğini gösteriyor.