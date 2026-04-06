İFM: Bölgesel gerilim Türkiye’ye ilgiyi artırdı

Bir aydan fazla süredir ABD-İsrail ve İran arasında süren ve ateşinin yer yer diğer Orta Doğu ülkelerine sıçradığı savaş nedeniyle İstanbul Finans Merkezi (İFM) CEO'su Ahmet İhsan Erdem Uzakdoğu ve Körfez merkezli firmaların bölgede güvenli olmasıyla öne çıkan Türkiye’ye yöneldiklerini belirtti.

Reuters ile yaptığı görüşen Erdem, 40'ın üzerinde firmayla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylerken, Uzakdoğu bölgesinden (Malezya, Japonya, Singapur, Güney Kore, Hong Kong) yoğun ilgi gördüklerini ve yakın temas halinde olduklarını belirterek, "Bölge ülkelerinden ilgili bakanlık ve parlamento üyeleri seviyesinde görüşüyor ve işbirliği potansiyellerini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Şirketler Orta Doğu’dan uzak duruyor

Erdem, bölgedeki faaliyetlerinin bir kısmını Türkiye'ye çekmek isteyen ya da faaliyetlerinde Türkiye'yi daha da derinleştirmek ve operasyonlarını buraya çekmek isteyen bankacılık, finans sektörü, sigorta, İslami finans, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri, çok uluslu şirketlerin bölgesel hazine yönetimleri, dış ticaret ve uluslararası ticaret sektörlerinden şirketler ile görüştüklerini kaydetti.

Şubat sonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan ve İran'ın karşı saldırıları ile bölgeye yayılan savaş sonrasında pek çok büyük finans şirketi, çalışanlarının Orta Doğu seyahatlerini ertelemelerini söylerken; Dubai ve Riyad'da ofisleri olan Japon Mizuho bankası çalışanlarının bölgeden gönüllü olarak ayrılabileceklerini belirtmişti.

60 görüşmenin 15’i önceden planlanmıştı

Türkiye Varlık Fonu'nun altında faaliyet gösteren İFM'nin 2026 yılına, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yoğun olarak gerçekleştirmek üzere hazırlandıklarını kaydeden

Erdem, "Bu sebeple İFM'de yer almayı isteyen firmalarla uzun süre önce planlanan görüşmelerimiz hali hazırda başlamıştı. Bununla beraber bölgesel gelişmeler bu temasları yoğunlaştırdı" dedi ve ekledi:

"Son bir buçuk ayda gerçekleştirdiğimiz 60'ın üzerindeki görüşmenin yaklaşık 15 tanesi uzun süre önce planlanmıştı. Bununla beraber bölgesel gerilimlerin artmasıyla birlikte son bir ayda, çoğunluğu, merkezi Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinde bulunan 40'ın üzerinde firmayla görüşmeler gerçekleştirdik."