İhtiyaç kredisine “ihtiyaç” arttı: Konut kredisinde hacim hızlı yükseldi

HangiKredi platformu verilerine göre, 2025’in ilk çeyreğinde kredi arama hacimleri yükseliş trendine girdi.

2024’ün son çeyreğine kıyasla kredi aramalarında yüzde 2,2 artış yaşandı. En çok aranan ürün yüzde 4 artışla ihtiyaç kredileri olurken, konut kredisi aramaları yüzde 12, taşıt kredisi aramaları ise yüzde 26 oranında arttı.

İnternette kredi aramaları artışına baktığımızda en çok aranan ihtiyaç kredisi oldu. Özellikle BDDK’nın şubat ayında yaptığı vade düzenlemesi, ihtiyaç kredisi aramalarını yukarı taşıyan başlıca etken oldu.

Konutta adet düştü, hacim arttı

2025’in ilk çeyreğinde toplam kredi hacmi 15,9 trilyon TL’den 17,6 trilyon TL’ye yükselerek yüzde 10,5 oranında artış gösterdi.

İhtiyaç kredilerinde yüzde 8,8’lik büyüme ile 125 milyar TL’lik artış kaydedildi.

Konut kredilerinde adet bazlı düşüş (yüzde 22) yaşanmasına rağmen, hacimsel büyüme (yüzde 7,2) dikkat çekti. Bu durum, konut fiyat endeksindeki yükselişle açıklandı.

Taşıt kredisi hacmi ise yüzde 12,3 oranında azaldı.

Mevduat hesaplarında dikkat çekici büyüme

Kredi artışlarına paralel olarak mevduat hesaplarında da büyüme gözlemlendi. 2025 ilk çeyreğinde toplam mevduat hacmi yüzde 11,2 artışla 19 trilyon TL’den 21,1 trilyon TL’ye yükseldi.

Faiz oranlarındaki geri çekilme, politika faizindeki düşüş piyasaya yansıdı. TCMB’nin 2024 sonunda başlattığı faiz indirimleri, 2025’in ilk çeyreğinde kredili ürünlere ve mevduat hesaplarına doğrudan yansıdı.

Faiz oranlarında düşüşler görüldü

27 Aralık 2024’te başlayan ve 2025’in ilk çeyreğinde devam eden TCMB’nin politika faizi indirimleri kredili ürünlere ve vadeli mevduat hesaplarına da yansıdı.

İhtiyaç kredilerinde aylık faiz oranlarında yüzde 2,99 seviyeleri görüldü.

Konut kredilerinde aylık yüzde 2,80’nin altında faiz oranları gözlemlendi.

6 aylık ağırlıklandırılmış vadeli TL mevduat faizlerinin yüzde 41,2 seviyelerine, 3 aylıkta ise yüzde 53,6 seviyelerine gelindiği görüldü.

Müşterilerin yarısı şubeye gitmeden banka müşterisi oldu

2025 ilk çeyreği itibarıyla yeni banka müşterilerinin yüzde 50’si dijital kanallar üzerinden müşteri oldu. Uzaktan müşteri olan her 4 kişiden 1’i sürecini HangiKredi üzerinden tamamladı.

HangiKredi bu süreçte, karşılaştırmalı içerikler ve kullanıcı dostu deneyimiyle en avantajlı kredi ve mevduat ürünlerini sunmaya devam etti.

HangiKredi yatırım fonksiyonu güçleniyor

HangiKredi artık kullanıcılarına yatırım konusunda da hizmet veriyor. Kredi ve mevduat ürünlerinin yanında, HangiKredi artık yatırım araçlarına da odaklanıyor. Platformda kullanıcılar artık; canlı borsa verilerine ücretsiz ulaşabiliyor ve hisse senedi ve yatırım fonu analizleri yapabiliyor.

HangiKredi CEO’su Onur Oğuz, 2025 ilk çeyrek performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Kullanıcı odaklı çözümlerimiz, yeni iş ortaklıklarımız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde sektör liderliğimizi daha da pekiştiriyoruz. Finansal okuryazarlığın önem kazandığı bu dönemde, kullanıcılarımıza sadece doğru ürünü bulmalarında değil, aynı zamanda bütçelerini daha sağlıklı yönetmelerinde de rehberlik ediyoruz. Yapay zekâ destekli sistemlerimizle kullanıcılarımızın finansal ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebiliyor, kişiselleştirilmiş öneriler sunarak deneyimlerini iyileştiriyoruz. Yakın gelecekte, açık bankacılık alt yapımızı hayata geçireceğiz. Kullanıcılarımızın hesap hareketlerini inceleyip onlar için en avantajlı ürünleri tam ihtiyaç anında sunarak verdiğimiz hizmetleri bir üst boyuta taşıyacağız. Akıllı ürün önerilerimiz ile müşterilerimizin daha az kredi faizi ödemelerini ve yatırımlarından daha çok kazanmalarını sağlayacağız."