IIF: Aralıkta Türkiye’ye güçlü yabancı portföy girişi oldu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, gelişen piyasalara yönelik yabancı portföy girişleri aralık ayında önemli bir toparlanma ortaya koydu.

IIF'nin raporuna göre, aralık ayındaki bu toparlanmada tahvil piyasaları 29,4 milyar dolarlık girişle başı çekti. Hisse senetleri ise kasım ayındaki keskin çıkışın ardından 7,3 milyar dolarlık bir giriş kaydetti.

Türkiye özelinde ise aralık ayında hisse senetlerine 819 milyon dolar, tahvillere ise 1,18 milyar dolar para girişi yaşandı.

Kasımda ise hisse senetlerinden 60 milyon dolarlık çıkış olurken, tahvillere 204 milyon dolarlık giriş gerçekleşmişti.

II