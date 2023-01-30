İki halka arz şirketine yeni tedbir

İSTANBUL

Borsa İstanbul, yatırımcının kendisini enflasyondan korunma aracı olarak görülmeye devam ederken; yeni halka arz edilen şirketlerin hisselerinde fiyat oynaklıkları sürüyor. Borsa İstanbul, halka arzı yeni gerçekleşen ve daha önce açığa satış ve kredili işlem yasağı getirdiği; EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve A.Ş. ve Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye bu defa da brüt takas tedbiri getirdi. Ayrıca, SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri için de brüt takas uygulanması kararını aldı. Bu şirket hisselerine alınan tedbirler 27 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Hisselerde sert hareket

EYG Gayrimenkul, 29 Aralık 2022 tarihinde 15,65 TL’den borsada işlem görmeye başladı. İlk işlem günlerinde tavan fiyata yükselen hisse, işlem gördüğü bir aylık süreçte önce 25 TL’nin üzerini görürken, sonra 16,75 TL’ye kadar geri çekildi.

12 Ocak’ta borsada işlem görmeye başlayan Söke Un, 12 işlem gününde yaklaşık olarak yüzde 184 oranında değer kazandı.

Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EYGYO.E, SANEL.E ve SOKE.E paylarında 30/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Brüt takas uygulanması nedir?

Brüt takas uygulaması, satın alınan varlıkların aynı gün içerisinde satılmasını engelleyen bir uygulamadır. Brüt takasa konu olan hisseler en erken 'bir' (T+1) gün sonra satılabilir. Yani bahsi geçen hisselerde aynı gün içerisinde alım-satım işlemi yapmak mümkün değildir.