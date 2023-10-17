İlk 9 ayda 39 halka arzdan 51,5 milyar lira toplandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2023'ün 3. çeyreğine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı "3. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2023 Panoraması" adlı videoda duyurdu.

Buna göre, toplam menkul kıymet değeri, yılın ilk yarısında 8,19 trilyon lirayken, 2023'ün 3. çeyreğinde 13,31 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde açılan hesap sayısı 13 milyon 780 bin 667 oldu. Ağustos, 2023'te 3 milyon 496 bin 480 ile en çok hesabın açıldığı ay olarak dikkati çekti.

Ocak-Eylül döneminde 39 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 64 milyon 198 bin 134 yatırımcıdan 51,53 milyar lira toplandı.

Yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 492,2 milyar lira

Söz konusu dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon 676 bin 764'e çıkarken, pay piyasalarındaki 7 milyon 784 bin 62 yatırımcının portföy değeri 11,28 trilyon lira olarak belirlendi.

Bu yıl sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 3 milyon 149 bin 660 olurken, en çok yeni yatırımcı 1 milyon 146 bin 232 ile 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 876 bin 843 kişi olarak açıklandı. Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 29 bin 222 olarak kayıtlara geçti.

2023'ün 3. çeyreğinde yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 492,2 milyar liraya yükselirken, yatırımcı sayısı 4 milyon 158 bin 250'ye çıktı.

Aynı dönemde 731 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 344,8 milyar lirayı aşarken, bu şirketlerin 184'ü reel sektör, 547'si de diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

Kitle Fonlaması Sistemi'ne katılan 27 bin 206 yatırımcının toplam portföy değeri 723 milyon 697 bin 847 lira oldu.