IMF: Banka dışı finansal kuruluşlar sıkı denetlenmeli

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun analitik bölümünü yayımladı. "Banka Dışı Finansal Kuruluşlar: Daha Sıkı Finansal Koşullar Arasında Kırılganlıklar" başlığıyla yayımlanan raporda, banka dışı finansal kuruluşların krediye erişimi artırarak ve ekonomik büyümeyi destekleyerek küresel finansal sistemde kilit bir rol oynadığı aktarıldı.

Raporda, banka dışı finansal kuruluşların finansal kırılganlıklarında düşük faiz oranları nedeniyle son yıllarda artış olabileceğine işaret edildi.

Yüksek enflasyon ve daha sıkı finansal koşulların olduğu mevcut ortamda merkez bankalarının, piyasa stresi sırasında, finansal istikrar risklerini ele almak ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak arasında karmaşık ve zorlu dengelerle karşı karşıya kalabileceğine işaret edilen raporda, politika yapıcıların, banka dışı finansal kuruluşların finansal istikrar sonuçlarıyla başa çıkmak için uygun araçlara ihtiyacı olduğu kaydedildi.

"Banka dışı finansal kuruluşların denetimi hayati öneme sahip"

Raporda, banka dışı finansal kuruluşların merkez bankası likiditesine doğrudan erişiminin stres zamanlarında gerekli olabileceği ancak uygun koruyucu önlemlerin uygulanmasının çok önemli olduğu ifade edildi.

IMF'nin raporunda, "Banka dışı finansal kuruluşların güçlü gözetimi, düzenlemesi ve denetimi hayati öneme sahip. Öncelikler, önemli veri açıklarını kapatmak, banka dışı finansal kuruluşlarca risk yönetimini teşvik etmek, uygun düzenlemeleri yapmak ve denetimi yoğunlaştırmak olmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, "Banka dışı finansal kuruluşların sayısız farklı açıdan düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekir." ifadesi kullanıldı.

"Finansal koşullar sıkılaştıkça banka dışı finans sektörünün kırılganlıkları su yüzüne çıkıyor"

Öte yandan IMF'nin Küresel Piyasalar Analizi Bölümü Başkan Yardımcısı Antonio Garcia Pascual, Para ve Sermaye Piyasaları Dairesi Başkan Yardımcısı Fabio Natalucci ve Global Piyasalar Analiz Bölümünde Kıdemli Finans Sektörü Uzmanı Thomas Piontek tarafından rapora ilişkin kaleme alınan blog yazısında da finansal koşullar sıkılaştıkça banka dışı finans sektörünün kırılganlıklarının su yüzüne çıktığı vurgulandı.

Banka dışı finansal kuruluşların finans sektöründe kilit oyuncular olduğu belirtilen yazıda, küresel finansal istikrarın bu kuruluşların dayanıklılığına bağlı olabileceği aktarıldı.

Yazıda, "Politika yapıcıların, finansal istikrarı olumsuz yönde etkileyebilecek banka dışı finans sektöründeki kargaşayla başa çıkmak için uygun araçlara ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunuldu.