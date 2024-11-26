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ING analisti: Euro kırılganlığını koruyor

ING analisti Turner, Avrupa'nın Trump'ın son gümrük vergisi tehditlerinden kurtulmasına rağmen Euro'nun kırılganlığını koruduğu değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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ING analisti: Euro kırılganlığını koruyor
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ING analisti Chris Turner, Avrupa'nın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın son gümrük vergisi tehditlerinden kurtulmasına rağmen Euro'nun kırılganlığını koruduğunu söyledi.

Trump, Ocak ayında göreve başlamasının hemen ardından Çin, Meksika ve Kanada'ya gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Turner, “Trump'ın ilk tarife paylaşımında Avrupa'dan bahsedilmemesi belki de kıtada sevindirici bir haber olabilir” dedi.

Ancak Avrupalı politika yapıcıların, Trump'ın yakında dikkatini Avrupa otomotiv sektörüne ya da daha geniş anlamda gümrük vergilerine çevirebileceğinden endişe duymaya devam edeceklerine işaret eden Turner., "Çin'e daha fazla gümrük vergisi tehdidi, dünya ticaretindeki gidişatın yönünü gösteriyor ve bu durum Euro için olumsuz" ifadelerini kullandı.

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