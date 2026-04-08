ING, ateşkes sonrası Çin yuanı için tahminini revize etti

Yuan'ın önceki tahmin bandını kırmasıyla birlikte banka, USD/CNY için yeni tahmin bandını eski iyimser senaryosu olan 6,70-7,05 olarak belirledi. Yıl sonu USD/CNY tahmini ise 6,75'e indirildi. Önceki baz senaryo bandı 6,85-7,25 düzeyindeydi.

ING, politika yapıcıların yuanın değer kazanmasına karşı duruşu sona erdirmesinin ardından CNY'nin beklenenden güçlü bir performans sergilediğini vurguladı. Yuan, güçlü dolar ortamına ve yüksek küresel belirsizliğe rağmen değer kazanma eğilimini sürdürdü.

Banka, risklerin şu aşamada dengeli göründüğünü belirtti. Olumlu faktörler varlığını korusa da piyasaların büyük ölçüde bu senaryoyu fiyatladığını ve Merkez Bankası'nın yuan'ın 6,70 seviyesinin ötesine güçlenmesine bu yıl izin vermesinin sürpriz olacağını ifade etti. 6,70 seviyesinin 2023'ten bu yana yuan için kaydedilen en güçlü seviye olduğu hatırlatıldı. Öte yandan olumsuz bir geri dönüş için İran savaşının güçlü enflasyonist etkisi veya Çin'in iç talebi canlandırma çabalarının yetersiz kalması gibi yeni tetikleyicilere ihtiyaç duyulacağı vurgulandı.